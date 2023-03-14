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НовостиКарта Кубани14 марта 2023 5:50

Барханы в районе Джеметинского проезда в Анапе очистили от строительного мусора

Виновника загрязнения найдут
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе проверили пляжи. Фото: t.me/chistoAnapa

В Анапе проверили пляжи. Фото: t.me/chistoAnapa

Барханы в районе Джеметинского проезда в Анапе очистили от строительного мусора. Межведомственная комиссия выезжала на место, чтобы оценить состояние территорий.

- В выезде участвовали заместитель прокурора Владимир Колесников, сотрудники полиции, мэрии, МБУ «Благоустройство», МУП «ОКУ». Они выявили фракции строительных материалов, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что правоохранительным органам предстоит выявить виновника загрязнения территории.