В Анапе проверили пляжи. Фото: t.me/chistoAnapa

Барханы в районе Джеметинского проезда в Анапе очистили от строительного мусора. Межведомственная комиссия выезжала на место, чтобы оценить состояние территорий.

- В выезде участвовали заместитель прокурора Владимир Колесников, сотрудники полиции, мэрии, МБУ «Благоустройство», МУП «ОКУ». Они выявили фракции строительных материалов, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что правоохранительным органам предстоит выявить виновника загрязнения территории.