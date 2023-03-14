В Краснодаре запустят три сезонных маршрута с 15 марта

Фото: krd.ru
В Краснодаре с 15 марта запустят сезонные маршруты. Сезонные автобусы будут курсировать до 15 ноября.
- Работать муниципальные сезонные городские и пригородные автобусы будут с 15 марта до 15 ноября. Еще на нескольких маршрутах на этот же период увеличат количество автобусов, - сообщили в мэрии города.
Сезонные маршруты к дачам и кладбищам запускают ежегодно с наступлением благоприятной погоды.
КОНКРЕТНО
С 15 марта в Краснодаре запустят автобусы:
№ 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — Круговая»;
№ 160 «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»;
№ 177 «улица Тюляева — 21-й км Ростовского Шоссе».
Кроме этого, количество автобусов увеличат на маршрутах № 114 «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» и № 154 «ул. им. Гаврилова — 21-й км Ростовского Шоссе».
Отслеживать передвижение общественного городского транспорта можно в приложении «Транспорт Краснодар онлайн».