В Краснодаре запустят три сезонных маршрута с 15 марта

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В Краснодаре с 15 марта запустят сезонные маршруты. Сезонные автобусы будут курсировать до 15 ноября.

- Работать муниципальные сезонные городские и пригородные автобусы будут с 15 марта до 15 ноября. Еще на нескольких маршрутах на этот же период увеличат количество автобусов, - сообщили в мэрии города.

Сезонные маршруты к дачам и кладбищам запускают ежегодно с наступлением благоприятной погоды.

КОНКРЕТНО

С 15 марта в Краснодаре запустят автобусы:

№ 6 «Центральная аллея Славянского кладбища — Круговая»;

№ 160 «Бальнеолечебница — дачи «Дубки»;

№ 177 «улица Тюляева — 21-й км Ростовского Шоссе».

Кроме этого, количество автобусов увеличат на маршрутах № 114 «Краснодарская ТЭЦ — пос. Дорожный» и № 154 «ул. им. Гаврилова — 21-й км Ростовского Шоссе».

Отслеживать передвижение общественного городского транспорта можно в приложении «Транспорт Краснодар онлайн».