В Анапе появился новый турмаршрут. Фото: t.me/kurortanapa

В Анапе появился новый семейный экскурсионный маршрут. Для этого пришлось получить субсидию на реализацию духовно-развивающей туристической программы «Мы – семья! Мы – Россия!» Ее выдали в октябре 2022 года.

- Семейный тур включает в себя обширную программу. В нее будет входить небольшая автобусная экскурсия по городу, пикник с коллективными играми на Кипарисовом озере. Также экологическая прогулка вдоль береговой линии Большого Утриша и интерактивная экскурсия в Музей шоколада, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что главной целью маршрута является сплочение родителей и детей.

Первый пилотный тур прошел 12 марта. В нем приняла участие организованная группа из Краснодара. Записаться на экскурсию можно через турфирмы или в мастерской Дианы Руди. Маршрут будет работать круглогодично.