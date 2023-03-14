В Сочи приступили к реконструкции здания цирка

Ремонт пройдет в зрительном зале и в рабочих зонах.

Сочинский Государственный цирк закрылся на ремонт. Здание подготавливают в новому концертному сезону. Рабочие уже приступили к реконструкции манежа. К слову, в цирке установят новое современное оборудование, которое позволит организовывать на курорте самые масштабные шоу.

- Ремонт пройдет в зрительном зале и в рабочих зонах. Снаружи обновятся фасад, прилегающая территория, - сообщил в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, ремонтом цирка займутся около 100 рабочих. Каждый год здание реставрируют.