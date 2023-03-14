Жителю Краснодара за пытки раскаленным утюгом дали 8 лет тюрьмы

Приговор в законную силу не вступил

Жителя Краснодара признали виновным в разбойном нападении на знакомого.

- В ноябре 2022 года мужчина вместе с напарником проникли в квартиру потерпевшего. Они забрали телефон и, требуя пароль для входа в мобильное приложение банка, стали пытать. Использовали различные предметы: кухонный нож, отвертку, раскаленный утюг, сковороду, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Опасаясь за свою жизнь, потерпевший назвал пароль. Мужчины перевели с его счета более 60 тысяч рублей.

Жителю Краснодара назначено 8 лет исправительной колонии строгого режима. Дело его напарника выделено в отдельное производство.