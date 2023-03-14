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НовостиОбщество14 марта 2023 7:40

В Краснодаре перевозчики наведут порядок на остановках

Внимание уделят рекламным листовкам
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре коммерческие перевозчики и сотрудники КТТУ выйдут на уборку остановочных павильонов. Они будут очищать их от рекламных листовок.

- Зима уже закончилась, и необходимо начинать приводить в порядок территории. В первую очередь следует обратить внимание на остановочные пункты общественного транспорта, — отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Андрей Белугин.

Кроме этого, в Краснодаре продолжают убирать незаконные рекламные конструкции. За неделю в городе демонтировали три металлических щита.

В мэрии напомнили, что по вопросам работы общественного транспорта и качества обслуживания пассажиры смогут обращаться по телефонам горячей линии Центра мониторинга дорожного движения и транспорта — 8-903-412-01-01 и Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления — 8 (861) 262-51-15.