Фото:sochistream.

В Сочи вернули название реки Херота. Дорожные указатели на трассе уже заменили. Об этом сообщил sochistream.

Таблички с надписью "река Херота" заменили в Сочи 26 мая 2020 года. Тогда на месте установили другие, с названием реки Хорота и аналогичным английским написанием: «Khоrota river». Замену объяснили особой позицией депутатов Городского собрания Сочи, которые, в свою очередь, ссылались на изыскания местного краеведа Андрея Кизилова.

Почему после длительного перерыва название реки вернули - не объясняется. Но местных жителей позабавил факт возвращения реке наименования Херота.