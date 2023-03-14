Сочи примет участие в крупнейшей туристической выставке России

Свой туристический потенциал представят горнолыжные курорты и крупные отели. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве будет проходить крупнейшая туристическая выставка с 16 по 18 марта. Делегация из Сочи примет участие в мероприятии. Свой туристический потенциал представят горнолыжные курорты и крупные отели.

- Традиционное участие в крупнейшей туристической выставке России для города — это возможность обмена опытом с другими регионами и странами. Делегация проведет ряд межрегиональных встреч и переговоров с партнерами по реализации актуальных проектов, — рассказала заммэра Сочи Инна Петухова.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, на выставке будут обсуждать стратегию и тактику развития внутреннего туризма в России.