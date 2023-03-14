Кубань заняла второе место по числу совершенных преступлений в России

Рейтинг преступлений среди регионов

Краснодарский край занял второе место в России по числу преступлений, зарегистрированных в 2022 году.

- На Кубани совершено 77,1 тысячи правонарушений - вторая строчка в рейтинге. На первом месте по числу зарегистрированных противоправных действий находится Москва - 138,1 тысячи преступлений. На третьей позиции Московская область. Далее идут Санкт-Петербург, Челябинская и Ростовская области, - следует из данных, опубликованных на портале Генпрокуратуры.

За год на Кубани совершили 32,4 тысячи правонарушений средней тяжести и 120 случаев злоупотребления должностными полномочиями. По этим двум позициям Краснодарский край вырвался вперед – цифры больше, чем в других регионах России. 4,5 тысячи - это экономические преступления, 3,8 тысячи - преступления особой тяжести. Также в регионе совершено за год 207 убийств и покушений. На декабрь 2022 года в крае насчитывалось 40,8 тысячи нераскрытых преступлений.