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НовостиПроисшествия14 марта 2023 8:15

В Геленджике ночью на парковке загорелись четыре легковушки

Причина пожара устанавливается
Светлана ОВДЕЙ
Причина возгорания устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Причина возгорания устанавливается Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

В Геленджике ночью на парковке загорелись четыре легковушки. Огонь охватил автомобили на стоянке по улице Ануфриева в ЖК «Алые паруса».

- В 03:43, по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание легковых 4 автомобилей на площади 20 кв. м. В 03:44 - локализация пожара на площади 20 кв. м, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В 03:47 пожарные ликвидировали открытое горение, а в 03:59 – последствия возгорания. Как уточнили в ведомстве, в тушении задействовали восемь человек и две единицы техники.

В настоящее время причина пожара устанавливается.