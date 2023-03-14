Женщина подожгла квитанции и кнопки лифта Фото: кадр из видео

Полиция организовала проверку после поджога квитанций в многоэтажке Краснодара. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, все произошло в местном ЖК «Параллели». Момент поджога квитанций засняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как вошедшая в подъезд женщина подходит к почтовым ящикам и поджигает квитанции за коммуналку.

- Если бы мы вовремя не увидели огонь, то все могло было закончиться плачевно, - рассказали жильцы многоэтажки.

Но женщина не остановилась на квитанциях. Позже она зашла в лифт и подожгла кнопки подъемника. К счастью, странная выходка закончилась без последствий. В результате никто не пострадал.

Тем временем полиция проводит проверку по факту поджога в подъезде.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливается личность женщины, а также мотивы ее поступка. По окончании разбирательства ее действиям будет дана правовая оценка, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.