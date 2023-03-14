На Кубани за сутки COVID-19 заболели 199 человек, в том числе 26 детей

За сутки с выздоровлением выписаны 210 пациентов Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 199 новых случаев заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 26 детей, самому младшему из которых 1,5 месяца. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 69 положительных результатов, в Тихорецком районе - 22, в Тимашевском, Анапе и Сочи - по 12. По 11 новых случаев зарегистрировано в Армавире и Тбилисском муниципалитете, семь - в Новороссийске, шесть - в Ейском районе, пять - в Динском, по четыре - в Кущевском и Новокубанском.

По три пациента прибавилось в Геленджике и Красноармейском районе, по два - в Мостовском, Новопокровском, Отрадненском, Славянском, Усть-Лабинском, по одному - в Абинском, Брюховецком, Выселковском, Крыловском, Крымском, Курганинском, Лабинском и Староминском.

За сутки в регионе с выздоровлением выписали 210 пациентов.

- На амбулаторном лечении находятся 1505 человек, в стационарах – 302, - сообщили в краевом министерстве здравоохранения.