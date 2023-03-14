Сотрудница полиции из Новороссийска покрывала незаконный игорный бизнес сына и сожителя

Приговор в законную силу не вступил Фото из архива КП

В Новороссийске осудили бывшую сотрудницу полиции за превышение должностных полномочий. Женщину оштрафовали на 70 тысяч рублей. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, женщина работала инспектором отдела по исполнению административного законодательства УМВД по Новороссийску. Сотрудница полиции знала, что ее сожитель и сын организовали игорный бизнес. Они устанавливали в магазинах города терминалы с программным обеспечением.

Тем временем женщина с апреля 2020 по май 2021 года покрывала игорный бизнес родственников. Она сообщала, когда полиция планирует проводить проверки. За это время сын и сожитель успевали отключить и убрать оборудование.

- В мае 2021 года ее противоправная деятельность была пресечена. В отношении ее сожителя и сына было также возбуждено уголовное дело об организации и проведении азартных игр, по результатам расследования и рассмотрения судом которого вынесен обвинительный приговор, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что в суде женщина полностью признала вину и во всем раскаялась.

- С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств суд пришел к выводу, что цели и задачи наказания могут быть достигнуты при назначении наказания в виде штрафа. Ей назначен штраф в размере 70 тысяч рублей, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.