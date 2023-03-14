Кирпичный завод в Краснодаре Фото: krd.ru

Кирпичный завод через суд добился права аренды земли в Краснодаре. Иск предприятия о признании незаконным отказа мэрии в предоставлении участка в аренду на 49 лет удовлетворен.

Земельный участок площадью 20 тысяч кв. м находится по улице Болотникова, 24/1. Администрация предоставила территорию предприятию в 1997 году. По окончании срока действия договора завод не перезаключал договор на новый период. Но арендные отношения сторон сохранились, так как предприятие исправно оплачивает выставляемые мэрией счета, пишет «Ъ-Кубань».

В 2012 году участок вошел в границы зоны рекреационного назначения с водным объектом. Учредители завода в период разработки генплана обратились к мэрии с просьбой внести изменения, заменив зоны территории с «городских зеленых насаждений общего пользования» на «зону общественно-делового и коммерческого назначения». Городской департамент архитектуры рекомендовал принять решение о внесении изменений.

Но в 2020 году департамент указал, что участок завода «по неизвестным причинам оказался в зоне специализированной общественной застройки». В сентябре 2020 года городская дума утвердила генплан без учета изменений.

Позже заявитель направлял обращения о долгосрочной аренде участка без торгов. В июле 2021 года мэрия отказала, так как «участок расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии».

В октябре 2021 года администрация вновь отказала кирпичному заводу в аренде в связи с тем, что участок находится в зоне специализированной общественной застройки с размещением объектов местного значения. Тогда заявитель обратился с иском в суд.

В результате краевой суд признал отказ мэрии в предоставлении участка заводу в долгосрочную аренду незаконным.