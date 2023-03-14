В Сочи улучшают условия для роста бюджета

Наполнение городского бюджета показывает хорошие результаты.

В Сочи продолжают создавать условия для роста бюджета. В администрации обсудили имущественные отношения и меры по снижению задолженности арендодателей. Чиновники также подняли вопрос обеспечения жилплощади для детей-сирот.

— Наполнение городского бюджета показывает хорошие результаты. По итогам двух прошедших месяцев 2023 было собрано 216,8 миллионов рублей, что на 40 миллионов превышает показатели прошлого года, — рассказала первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте снижаются показатели по задолженности арендной плате за землю. К слову, в городе оказывают поддержку предпринимателям.