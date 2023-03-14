Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 10:29

В Сочи улучшают условия для роста бюджета

На курорте оказывают помощь предпринимателям
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Наполнение городского бюджета показывает хорошие результаты.

Наполнение городского бюджета показывает хорошие результаты.

В Сочи продолжают создавать условия для роста бюджета. В администрации обсудили имущественные отношения и меры по снижению задолженности арендодателей. Чиновники также подняли вопрос обеспечения жилплощади для детей-сирот.

— Наполнение городского бюджета показывает хорошие результаты. По итогам двух прошедших месяцев 2023 было собрано 216,8 миллионов рублей, что на 40 миллионов превышает показатели прошлого года, — рассказала первый заммэра Сочи Светлана Калинина.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, на курорте снижаются показатели по задолженности арендной плате за землю. К слову, в городе оказывают поддержку предпринимателям.