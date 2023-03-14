В Армавире заключили четыре инвестсоглашения на 700 млн рублей Фото из архива КП

В Армавире заключили четыре инвестсоглашения на 700 млн рублей. Администрация города и представители бизнеса подписали их на заседании городского Совета по развитию предпринимательства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Армавира.

В городе, в частности, планируют запустить производство переработки около 60 тысяч тонн отработанных масел ежегодно. Объем инвестиций составит около 600 млн рублей. Реализовать проект и создать 250 новых рабочих мест планируют до 2024 года.

Местный мясоконсервный комбинат строит хозяйственный корпус для организации хранения вспомогательных материалов для производства продукции. За этого на предприятии создадут 55 новых рабочих мест.

Кроме того, на площадке бывшего банкротного предприятия создадут развлекательный комплекс. Здесь оборудуют детский аквапарк, конную спортплощадку, бассейн, гостиницу и пляж. А для любителей активного отдыха появится воднолыжный парк.

- Предпринимательское сообщество играет важную роль в развитии города. Благодаря их слаженной работе город развивается, появляются новые рабочие места и зоны отдыха для горожан, - отметил мэр Армавира Андрей Харченко.