Жители трех районов Кубани остались без воды из-за аварии Фото из архива КП

Жители трех районов Кубани остались без воды из-за аварии. Об этом сообщили в региональном министерстве ТЭК и ЖКХ.

В частности, без ресурса с 08:00 14 марта остаются Староминской, Щербиновский и Кущевский районы. Аварийно-восстановительные работы на магистральном водоводе в настоящее время продолжаются.

Всего на участке задействованы 12 человек и шесть единиц техники.

- Ориентировочное время устранения - 20:00, - уточнили в краевом ведомстве.