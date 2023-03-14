В Анапе пройдет продовольственная выставка. Фото: t.me/anapaofficial

Кубанские производители представят свою продукцию на выставке в Анапе. В ней поучаствуют более 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности края.

- Производители презентуют участникам молочную и рыбную продукцию, хлебобулочные и кондитерские изделия. Также сыры из козьего молока, натуральный шоколад, деревянные изделия, одноразовую посуду из бумаги и многое другое, - сообщили в мэрии Анапы.

Уточняется, что выставка пройдет 16 марта с 11:00 до 14:00. Она будет работать в Городском театре по адресу: улица Крымская, 119.

Для всех желающих вход будет абсолютно бесплатным.