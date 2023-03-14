Губернатор Кубани поздравил ветерана Великой Отечественной войны Антонину Высторопскую со 100-летним юбилеем

Антонина Высторопская Фото: admkrai.krasnodar.ru

Ветерану Великой Отечественной войны Антонине Высторопской 14 марта исполнилось 100 лет. Губернатор Кубани поздравил жительницу Краснодара с юбилеем.

Антонина Егоровна Высторопская родилась в 1923 году в селе Наченалы Мордовской АССР. После окончания школы в 1939 году она пришла работать на станцию Кемля Горьковской дороги.

С начала Великой Отечественной войны Антонину Высторопскую командировали в военный округ Волховстрой-1, где ветеран обеспечивала оформление поездных документов на многих фронтах.

- С первых дней войны Антонина работала на железнодорожной станции Жихарев под Ленинградом. Чуть позже этот узел стал важнейшим перевалочным пунктом «Дороги жизни» - написал Вениамин Кондратьев. - Продовольствие, медикаменты и боеприпасы здесь перегружались с поездов на машины, уходившие через Ладогу. А уже обратно формировались эшелоны эвакуированных из блокадного города. Станцию регулярно бомбили, и молодая девушка чудом осталась жива.

В числе ее наград – медали «За оборону Ленинграда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и «За победу над Германией». После войны Антонина Высторопская продолжила работать на ж/д станциях и переехала на Кубань.

– От всей души поздравляю Антонину Высторопскую с юбилеем. Желаю ей здоровья и близких людей рядом, - обратился с пожеланиями глава региона.