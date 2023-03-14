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НовостиОбщество14 марта 2023 11:28

Пять аварийных домов снесли в Сочи с начала года

Рабочие приступили еще к двум объектом
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Все дома уже расселены.

Все дома уже расселены.

В Сочи снесли пять аварийных домов с начала января 2023 года. В настоящее время подрядчики приступили еще к двум объектам. Освободившиеся земельные участки планируют застраивать под социальную инфраструктуру или благоустраивать территорию.

- По согласованию с жителями в Центральном районе на Виноградной планируем возвести детский сад, на Загородной - два небольших многоквартирных дома для наших переселенцев, - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца мая администрация курорта планирует снести еще шесть аварийных объектов. Все дома уже расселены.