Пять аварийных домов снесли в Сочи с начала года

Все дома уже расселены.

В Сочи снесли пять аварийных домов с начала января 2023 года. В настоящее время подрядчики приступили еще к двум объектам. Освободившиеся земельные участки планируют застраивать под социальную инфраструктуру или благоустраивать территорию.

- По согласованию с жителями в Центральном районе на Виноградной планируем возвести детский сад, на Загородной - два небольших многоквартирных дома для наших переселенцев, - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, до конца мая администрация курорта планирует снести еще шесть аварийных объектов. Все дома уже расселены.