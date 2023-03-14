Кубанское сельхозпредприятие оптимизировало производство по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубанское сельхозпредприятие оптимизировало производство по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Производство ранее присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». За счет внедрения бережливых технологий предприятие по выращиванию зерновых и пропашных культур увеличило выработку продукции на 10%.

Сотрудники компании с экспертами Регионального центра компетенций осмотрели технику по чек-листам, контролировали эргономику и работу по стандартам. За полгода время протекания процесса снизили почти на 2 часа, незавершенное производство сократили на 50%.

- Дальнейшей оптимизацией рабочих процессов займется подготовленный внутренний менеджер по улучшениям, - отметили в пресс-службе региональной администрации.

Напомним, участниками нацпроекта «Производительность труда» могут стать региональные предприятия базовых несырьевых отраслей с выручкой от 400 млн в год и долей иностранного капитала не более 50%.