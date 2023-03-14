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НовостиОбщество14 марта 2023 11:55

Хор краснодарской школы победил во Всероссийском конкурсе

Коллектив «Счастливое детство» школы №101 занял первое место в номинации «Песни юности»
Светлана ОВДЕЙ
Всероссийский конкурс вокальных и хоровых коллективов впервые провели в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Всероссийский конкурс вокальных и хоровых коллективов впервые провели в 2022 году Фото: admkrai.krasnodar.ru

Хор краснодарской школы победил во Всероссийском конкурсе. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Участниками Всероссийского конкурса вокальных и хоровых коллективов стали более 100 тысяч человек из 82 регионов страны. Из них в финал прошли 45 конкурсантов.

Краснодарский край на конкурсе представлял хор «Счастливое детство» из школы №101 Краснодара и вокальный ансамбль «Ассорти» из Каневского района. По итогам выступлений краснодарский коллектив занял первое место в номинации «Песни юности» среди участников младшей возрастной группы.

Победителей конкурса наградили в ВДЦ «Орленок». Отмечается, что конкурсантам вручили дипломы, а их руководителям - благодарственные письма Министерства просвещения России.

Хор «Счастливое детство» краснодарской школы №101 Краснодара основан в 2013 году. Коллектив ежегодно участвует в окружных, городских, краевых и всероссийских конкурсах и фестивалях.