Вебинар по вопросам применения Единого налогового счета проведут для жителей Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Вебинар по вопросам применения Единого налогового счета проведут для жителей Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Сотрудники краевого УФНС ответят на вопросы жителей региона 15 марта в 11:00. Подключиться к трансляции можно будет по ссылке. Уточняется, что отправить интересующие вопросы можно на электронную почту краевого управления по адресу nalog2300-ens@yandex.ru.

- Подобные вебинары также проведут 22 и 29 марта. Ссылки на трансляции опубликуют в региональном разделе сайта ФНС России, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.