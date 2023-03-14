В Адлерской теннисной академии появятся четыре крытых корта

В Сочи разрабатывается проект реконструкции Адлерской теннисной академии. Специалисты модернизируют крупную спортивную базу. В Адлерской теннисной академии появятся четыре крытых корта, центр восстановления спортсменов, учебно-методический центр и музей достижений российского тенниса.

- Разработать проектно-сметную документацию и выполнить строительные работы планируют в 2023-2024 годах, - сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, реконструкцию будут проводить поэтапно.