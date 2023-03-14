Кубанские спортсменки завоевали две золотые медали. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские спортсменки завоевали две золотые медали в соревнованиях по вольной борьбе. Состязания прошли среди юниоров до 21 года. Их провели в честь олимпийского чемпиона, заслуженного тренера Романа Дмитриева и столетию физкультурного движения в Якутии.

- От сборной России Кубань представляли Мария Силина из Белореченского и Кристина Братчикова из Гулькевичского района. Они завоевали золотые медали в весовых категориях 65 и 76 килограмм. Девушки достойно выступили и полностью подтвердили ожидания тренерского штаба, - сообщила министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Уточняется, что в турнире участвовали 250 спортсменов из России, Греции, Индии, Ирана и ряда стран ближнего зарубежья. Кроме того, среди них разыграли по 10 комплектов наград.