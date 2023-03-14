В Новороссийске нашли немецкую авиабомбу. Фото: vk.com/yamenskov_aleksandr_ivanovich

В Новороссийске рядом с гипермаркетом нашли немецкую авиабомбу. Она пролежала на пересечении улиц Южной и проспекта Ленина со времен Великой Отечественной войны.

- Утром при производстве строительных работ обнаружена авиабомба ФАБ 50 немецкого происхождения. На данный момент готовится проект нормативной документации о введении режима ЧС. Он будет включать в себя рекомендации по приостановке работы близлежащих организаций, - сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков.

Уточняется, что на месте происшествия организовали работу сотрудники УМВД России по Новороссийску вместе с экстренными службами и администрацией муниципального образования.

Опасную территорию оцепили. Продолжает обеспечиваться безопасность людей.