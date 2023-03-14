Кубань вошла в топ-5 регионов по выдаче ипотеки в феврале

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По оценке аналитиков Домклик, в феврале Сбер выдал более 77 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 250 млрд рублей. Это на 45% больше, чем в январе, — как в количественном, так и в денежном выражениях. Спрос на ипотеку без учета госпрограмм вырос на 43% до 146,9 млрд рублей.

Максимальные объемы ипотечного кредитования отмечены в столице: в феврале москвичи получили 27,4 млрд рублей кредитных средств. Также в топ-5 вошли Московская область (19,6 млрд), Санкт-Петербург (13,1 млрд), Краснодарский край (12,5 млрд) и Тюменская область (10,8 млрд).

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

«Кубань традиционно является регионом-лидером строительной отрасли страны. В прошлом году при поддержке банка было сдано в эксплуатацию 1,5 млн кв. м. жилья. Строятся новые жилые кварталы с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В настоящее время среди жителей края сохраняется уверенный спрос на первичном и вторичном рынке недвижимости. Наиболее популярным способом приобретения квартиры является ипотечное кредитование. Тысячи кубанских семей улучшили свои жилищные условия, в том числе благодаря льготной ипотеке. По статистике Сбера, в 2022 году в Краснодарском крае по программам льготного кредитования выдано кредитов на сумму свыше 58,5 млрд рублей. С начала этого года — более 9 млрд рублей».