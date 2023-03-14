В Анапе двое мужчин вскрыли подсобку и украли рисоварку для суши

В Анапе 44-летний и 39-летний местные жители вскрыли подсобку в одном из отелей на Большом Утрише. Они украли два тримера-косилки, микроволновку и рисоварку для суши. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

- Местонахождение и личности подозреваемых нашли по горячим следам. Похищенную бытовую технику изъяли у злоумышленников и возвратили законному владельцу, - сообщили в отделе ОМВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На данный момент им грозит до пяти лет тюрьмы.