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НовостиКарта Кубани14 марта 2023 12:59

В Анапе двое мужчин вскрыли подсобку и украли рисоварку для суши

Им грозит до пяти лет тюрьмы
Мария ЧАЛАЯ

В Анапе 44-летний и 39-летний местные жители вскрыли подсобку в одном из отелей на Большом Утрише. Они украли два тримера-косилки, микроволновку и рисоварку для суши. Сумма ущерба составила 47 тысяч рублей.

- Местонахождение и личности подозреваемых нашли по горячим следам. Похищенную бытовую технику изъяли у злоумышленников и возвратили законному владельцу, - сообщили в отделе ОМВД России по Анапе.

Уточняется, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. На данный момент им грозит до пяти лет тюрьмы.