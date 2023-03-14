В Сочи водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе

СК организовал доследственную проверку по факту ДТП. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи водитель сбил двух подростков на пешеходном переходе. СК организовал доследственную проверку по факту ДТП.

- 8 марта на пешеходном переходе одной из улиц села Верхнеармянская Хобза водитель легкового автомобиля совершил наезд на девочек 12 и 13 лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, одна школьница получила ушибы, а вторая переломы. Руководитель краевого СК поручил доложить ему о результатах проверки. В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.