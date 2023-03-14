В Крымском районе Кубани за 1,6 млрд рублей реконструируют винзавод Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Крымском районе Кубани за 1,6 млрд рублей реконструируют винзавод. Работы завершат к концу 2023 года, сообщили в пресс-службе компании.

Реконструкция производства стартовала в 2021 году. Согласно инвестпроекту, на заводе построят производственный корпус, ликерный цех и склад МТО. Реконструкция позволит увеличить производственные мощности по переработке винограда до 18 тысяч тонн в сезон и производство игристых вин до 20 тысяч дал ежемесячно, пишет «РБК-Краснодар».

Отмечается, что сейчас в рамках реализации инвестпроекта освоено 605,3 млн рублей.

В 2022 году объем реализации заводом готовой продукции составил свыше 19 млн бутылок или 1,65 млн л вина. Это на 25% выше показателя 2021 года. Кроме того, предприятие переработало 13,1 тысячи тонн винограда технических сортов, что на 10% превышает прошлогодний уровень.

В 2023 году предприятие высадит 280 га виноградных насаждений. Так, на начало года заложено 390 га. А в 2024 году общая площадь насаждений составит 853 га.