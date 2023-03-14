ВТБ составил портрет российского вкладчика

ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и накопительные счета банка. Женщины пенсионного возраста более склонны к классическим сбережениям, однако мужчины размещают на вкладах более значительные суммы. Чаще всего пользователи открывают вклады сроком от полугода до года, средний размер депозита составляет 1,6 млн рублей. На накопительных счетах свободные средства чаще хранят клиенты в возрасте 40-50 лет, средний остаток по ним – 125 тысяч рублей.

Женщины открывают вклады чаще мужчин (61% против 39% соответственно), однако наибольшие суммы (58%) хранятся на счетах клиентов мужского пола. Клиенты старше 65 лет остаются склонны к более консервативным инструментам накопления, доля их средств на депозитах превышает треть от всего объема, еще четверть приходится на клиентов от 50 до 60 лет. Больше всего вкладов разместили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Нижегородской и Самарских областях.

Чаще всего вклады открываются на срок от полугода до года, на них приходится почти половина от общей суммы депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% – на среднесрочных. В число самых «бережливых» жителей страны по средней сумме на депозитах вошли вкладчики Приморского края (3,2 млн), Магаданской области (2,9 млн), а также Москвы (2,7 млн) и Воронежской области (2,4 млн).

Накопительные счета женщины и мужчины используют одинаково часто. По объему средств лидируют клиенты 40-50 лет, их доля составляет порядка 30%. По количеству первое место занимают пользователи 30-40 лет, которые открыли в прошлом году каждый четвертый счет. Наибольшую сумму на счетах-копилках хранят жители Чукотки, средний остаток в регионе превышает общероссийский показатель почти в два раза и составляет 235 тысяч рублей. На втором месте – москвичи со средней суммой в 200 тыс. рублей, на третьем – жители Магаданской области (190 тыс. рублей). Средний остаток на накопительном счете по России составляет 125 тысяч рублей. Накопительные счета, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, чаще открывают клиенты в Новосибирской и Свердловской областях.

«Рублевые депозиты в прошлом году стали самым востребованным инструментом сбережения, и результаты первых двух месяцев 2023 года подтверждают эту тенденцию», – комментирует Наталья Тучкова, начальник управления «Сбережения» ВТБ.

Всего в 2022 году на депозитах и накопительных счетах ВТБ сбережения держали 7,8 млн россиян. Количество клиентов, имеющих вклады в банке, за последний год увеличилось в 1,5 раза, пользователей накопительных счетов – на 30%. Средний размер депозита остается без изменений в размере 1,6 млн рублей.