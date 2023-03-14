Стало известно, что появится на месте швейной фабрики «Александрия» в Краснодаре

В Краснодаре создадут общественное пространство на месте швейной фабрики «Александрия» Фото: t.me/merkrd

В Краснодаре создадут общественное пространство на месте швейной фабрики «Александрия». Об этом сообщил местный предприниматель в сфере недвижимости Александр Кравченко.

Проект будущих общественных пространств Фото: t.me/merkrd

Швейная фабрика 1912 года находится на углу улиц Гоголя и Седина в центре Краснодара. На участке площадью восемь тысяч квадратных метров, где ранее размещались производственные помещения, появятся общественно-деловые, культурные центры, коворкинги, кафе, галереи и спортзалы.

Проект будущих общественных пространств Фото: t.me/merkrd

- Потенциал помещений - неизмеримый: открытые пространства, потолки высотой от 3 до 8 метров, несущие конструкции, которые делали на века, - отметил Александр Кравченко.

Проект будущих общественных пространств Фото: t.me/merkrd

Отмечается, что в ближайшие два-три месяца на участке начнут расчистку фасада и внутренних помещений.

Проект будущих общественных пространств Фото: t.me/merkrd

- Тогда станет ясно, какие скрытые работы нас ждут и сколько времени займет следующий этап проекта, - добавил Александр Кравченко.