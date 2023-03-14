В Краснодаре сократят проезжую часть на улице Красных Партизан. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре на улице Красных Партизан уменьшат дорогу для строительства подземного перехода. На данный момент уже завершен подготовительный этап, и строители приступают к земляным работам.

- На Красных Партизан построят подземный переход протяженностью 35,7 метра. Его оборудуют лифтами и пандусами. На месте его строительства уже расширили дорогу. Специалисты установил временные дорожные знаки и перенесли инженерные сети, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что для проведения работ на улице Красных Партизан с 15 марта сократят число полос для движения транспорта с трех до двух в обоих направлениях. Работы проведут возле Краевой клинической больницы № 2.