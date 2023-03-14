Проводится проверка Фото из архива КП

Следователи организовали проверку после сообщений о неремонтируемом лифте в многоэтажке Новороссийска. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Известно, что подъемник в девятиэтажке на улице Энгельса сломался летом 2022 года. Несмотря на обращения жильцов, в том числе пенсионеров и детей, управляющая компания не отремонтировала оборудование.

- В настоящее время следователи проводят необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки будут тщательно изучены все доводы. Ход процессуальной проверки поставлен на контроль в региональном следственном управлении СКР, - сообщили в пресс-службе краевого СУ СКР.