Губернатор Кубани: на полигон в хуторе Копанском ежегодно поступает почти 600 тысяч тонн мусора

На полигон ежегодно поступает около 600 тысяч тонн мусора Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани осмотрел мусоросортировочный комплекс в хуторе Копанском Краснодара. Глава региона, вице-губернатор Андрей Прошунин и мэр краевого центра Евгений Наумов посетили цеха по сортировке и утилизации.

В настоящее время на полигон ежегодно поступает около 600 тысяч тонн мусора. Отмечается, что из них через сортировку проходят 450 тысяч тонн.

- Утилизация отходов должна отвечать самым современным экологическим требованиям. Особенно в таком крупном городе, как Краснодар, где число жителей год от года прирастает десятками тысяч человек, - отметил Вениамин Кондратьев. - Необходимо грамотное расширение нынешней инфраструктуры, которое позволит уменьшить воздействие на окружающую среду и нагрузку на комплекс по обращению с ТКО.

В прошлом году на полигоне создали дополнительные рабочие места, установили новую линию, которая досортировывает отходы из контейнеров раздельного сбора и проводит глубокую сортировку из емкостей ТКО. В автоматизированную систему управления входят три конвейера подачи и сортировки ТКО, сепараторы и прессующее оборудование для брикетирования.