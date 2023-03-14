В Курганинске досрочно завершили программу расселения жителей из аварийного жилья

В Курганинске из ветхого жилья переселили 28 человек. Фото: пресс-служба администрации Курганинского района.

В Курганинске 28 человек переехали из ветхого жилья в новые квартиры. В городе досрочно завершили расселение жителей аварийного фонда. Квартиры в новостройке были закуплены на средства нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Новый дом находится в обжитом микрорайоне. Здесь развитая инфраструктура. Недалеко расположены школа и детский сад. До конца года после реконструкции откроют еще одно дошкольное образовательное учреждение, - рассказали в пресс-службе администрации Курганинского района.

Также в 2023 году новоселье отметили сироты и те, кто остался без попечения родителей. Муниципалитет приобрел для них 10 квартир.