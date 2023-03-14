Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 17:06

В Курганинске досрочно завершили программу расселения жителей из аварийного жилья

Ключи от нового жилья получили 28 человек
Евгения ХАЛИКОВА
В Курганинске из ветхого жилья переселили 28 человек. Фото: пресс-служба администрации Курганинского района.

В Курганинске из ветхого жилья переселили 28 человек. Фото: пресс-служба администрации Курганинского района.

В Курганинске 28 человек переехали из ветхого жилья в новые квартиры. В городе досрочно завершили расселение жителей аварийного фонда. Квартиры в новостройке были закуплены на средства нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Новый дом находится в обжитом микрорайоне. Здесь развитая инфраструктура. Недалеко расположены школа и детский сад. До конца года после реконструкции откроют еще одно дошкольное образовательное учреждение, - рассказали в пресс-службе администрации Курганинского района.

Также в 2023 году новоселье отметили сироты и те, кто остался без попечения родителей. Муниципалитет приобрел для них 10 квартир.