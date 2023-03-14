Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 марта 2023 17:21

Модернизация мусорного полигона в хуторе Копанском Краснодара обойдется в 2,4 млрд рублей

К работам приступят до конца весны 2023 года
Евгения ХАЛИКОВА
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе на выездном совещании. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудил вопросы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе на выездном совещании. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В модернизацию полигона в хуторе Копанском планируют вложить 2,4 млрд рублей. Эта информация прозвучала на выездном совещании губернатора Вениамина Кондратьева, которое было посвящено обращению с твердыми коммунальными отходами в крае.

– Сейчас полигон в хуторе Копанском заполнен на две трети от своей мощности. Но расширение системы утилизации отходов необходимо для развивающегося Краснодара, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Проект модернизации комплекса уже прошел общественные слушания. Подрядчик при обновлении использует безопасный и эргономичный подход. К работам планируют приступить до конца весны 2023 года. Также на полигоне построят комплексы по переработке древесных отходов, автошин и оргтехники.