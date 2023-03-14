Выставлен на торги старейший «Пашковский хлебозавод» Краснодара

Имущество хлебозавода уйдет с молотка. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

В Краснодаре планируют продать старейшее предприятие города – «Пашковский хлебозавод». «Ъ-Краснодар» нашел информацию об этом на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги запланированы на 20 апреля. Последний срок для подтверждения участия в аукционе – 14 апреля.

- Для участия в торгах претендент должен внести задаток 10% от начальной цены для первых и повторных торгов, 10% от начальной цены на этапе торгов посредством публичного предложения. Задаток должен быть внесен в срок, обеспечивающий его поступление, - говорится в условиях покупки.

Арбитражный суд Краснодарского края в марте 2022 года объявил «Пашковский хлебозавод» банкротом. Здание и техника предприятия оценены в 72 млн рублей.