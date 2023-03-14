В Краснодаре школу на улице Александра Сапрунова введут в эксплуатацию раньше графика

Школу на улице Александра Сапрунова в Краснодаре возводят с опережением графика. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Краснодаре строительство школы на улице Александра Сапрунова идет с опережением графика. Соцобъект уже готов на 74 % и будет введен в эксплуатацию раньше запланированного срока.

–– Прикубанский округ – самый густонаселенный, поэтому ему особое внимание. Новая школа в Восточно-Кругликовском районе рассчитана на 1550 мест. Сейчас специалисты заняты монтажом инженерных сетей, внутренней отделкой и благоустройством территории, - рассказала вице-губернатор региона Анна Минькова.

Также в округе идет строительство двух детских садов на улицах Семигорской и Батуринской. Всего в краевой столице в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 10 новых школ и такое же количество детских садов.