В Краснодарском крае впервые пройдет День поля для виноградарей

На Кубани впервые проведут всероссийский "День поля" для виноградарей. Фото: пресс-службы министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

На Кубани впервые пройдет Всероссийский День поля для виноградарей. Праздник запланирован на 29 июня и пройдет в станице Голубицкой Темрюкского района. Мероприятие состоится при поддержке союзов виноделов и минсельхоза Краснодарского края.

- В рамках Дня поля участники посмотрят виноградарскую технику в работе и ознакомятся с отечественными образцами средств защиты растений, саженцами и другими комплектующими, необходимыми для посадки виноградников, - рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона.

Также пройдут отраслевые семинары, в том числе по инструментам государственной поддержки проектов в виноградарской сфере.