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НовостиПроисшествия14 марта 2023 20:19

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропал 17-летний парень

Даниил Иванов вышел из дома 14 марта
Евгения ХАЛИКОВА
Пропал 17-летний парень.

Пропал 17-летний парень.

В поселке Комсомольский Гулькевичского района родственники разыскивают 17-летнего Даниила Иванова. Парень ушел из дома днем 14 марта и перестал отвечать на звонки близких.

- Молодой человек роста 170 см и плотного телосложения. У него темно-русые волосы и темные глаза, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поиски Даниила ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они же просят сообщить информацию о местонахождении молодого человека по горячей линии отряда: 8 800 700 5452. Звонок бесплатный.