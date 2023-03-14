На Кубани при загадочных обстоятельствах пропал 17-летний парень

Пропал 17-летний парень.

В поселке Комсомольский Гулькевичского района родственники разыскивают 17-летнего Даниила Иванова. Парень ушел из дома днем 14 марта и перестал отвечать на звонки близких.

- Молодой человек роста 170 см и плотного телосложения. У него темно-русые волосы и темные глаза, - рассказали волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поиски Даниила ведут волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Они же просят сообщить информацию о местонахождении молодого человека по горячей линии отряда: 8 800 700 5452. Звонок бесплатный.