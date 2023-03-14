Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 марта 2023 года

В Сочи не будет света. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 15 марта не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за планово-предупредительных работ на несколько часов с 7:00 до 20:00.

- 15 марта света не будет на улицах Защитников Кавказа, Гудаутская, Голубые дали, Ленина, Ромашек, Весёлая, Таврическая, Урожайная, Тополиная, Приграничная, Мира, Аэровокзальная, Урожайная, Акаций, Николаевская, Псебайская, Тульская, Мостовая, Заречная, Мостовая, Междуреченская, Николаевская, Веринская, Табачная, Чайная, - сообщили в электросетях Сочи.

Также будут обесточены объекты на улицах Петрозаводская, Лазурная долина, Приморская, Соколова 1, Целинная, Невская, Альпийская 27, 27А, Волжская, Виноградная 203/1, Анапская, Полтавская 21д, 19/9, Абовяна, Армянская, Новоселов 3, 5А, 7А, Чайковского 25/2, 25/1, Лоосская, Перспективная, Плановая, Аштаракская, Лозовая, Календарная и Тихорецкая.

Обойтись без телевизора придется и на проживающим на переулках Южный, Лоосский, Тверской, Западный.