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НовостиОбщество15 марта 2023 5:24

На Кубани на компенсацию части затрат аграриев по агрострахованию направят 460 млн рублей

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае аграриям компенсируют часть затрат по агрострахованию. На эти цели направят 460 млн рублей.

- Аграрии ежегодно защищают посевы от града, засухи и подтоплений. Площадь застрахованных сельхозугодий выросла в четыре раза – со 159 до 630 тысячи гектаров. Часть затрат субсидируем из краевого бюджета, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В прошлом году аграрии чаще страховали зерновые культуры, они защитили посевы на площади более 515 тысяч гектаров. Еще 32,8 тысячи гектаров под защитой было масличных культур, 15,4 тысяч гектаров - технических, 6,5 тысячи гектаров - зернобобовых, 4,2 тысяч гектаров - садов и виноградников и 3,4 тысяч гектаров застрахованных полей с овощами.

На Кубани программа агрострахования защищает от большинства ЧС природного характера.