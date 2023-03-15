На Кубани на компенсацию части затрат аграриев по агрострахованию направят 460 млн рублей

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В Краснодарском крае аграриям компенсируют часть затрат по агрострахованию. На эти цели направят 460 млн рублей.
- Аграрии ежегодно защищают посевы от града, засухи и подтоплений. Площадь застрахованных сельхозугодий выросла в четыре раза – со 159 до 630 тысячи гектаров. Часть затрат субсидируем из краевого бюджета, – сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В прошлом году аграрии чаще страховали зерновые культуры, они защитили посевы на площади более 515 тысяч гектаров. Еще 32,8 тысячи гектаров под защитой было масличных культур, 15,4 тысяч гектаров - технических, 6,5 тысячи гектаров - зернобобовых, 4,2 тысяч гектаров - садов и виноградников и 3,4 тысяч гектаров застрахованных полей с овощами.
На Кубани программа агрострахования защищает от большинства ЧС природного характера.