В Краснодаре продолжается реконструкция улицы Домбайской

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В Краснодаре началась долгожданная реконструкция улицы Домбайской. В настоящее время здесь прокладывают ливневку. Завершить ремонт планируют до конца лета.

- Работы ведутся на участке от 1-го Мая до улицы Героев-Разведчиков. Перед тем как начать укладывать дорожное полотно, необходимо перенести все инженерные сети. Это электричество, связь, газ, водоотведение и многое другое. После этого начнется ремонт самой дороги, - сообщили в мэрии города.

Во время реконструкции Домбайской заменят дорожное полотно на протяжении более километра, обустроят разворотное кольцо, диспетчерский пункт и конечную остановку общественного транспорта, а также сделают уличное освещение, построят ливневую канализацию и тротуары.

Дорогу обновляют по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». По этой же программе ремонт проведут на Зиповской, Домбайской, Ратной Славы, Циолковского, на проезде от Симферопольской до Демуса и построят подземный переход через Красных Партизан в районе краевой больницы №2.