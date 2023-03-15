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НовостиКарта Кубани15 марта 2023 5:49

В Анапе пройдут международные соревнования по триатлону 12 и 13 мая

На курорте они состоятся во второй раз
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе пройдут соревнования по триатлону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе пройдут соревнования по триатлону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе пройдут международные соревнования по триатлону 12 и 13 мая. IRONSTAR ANAPA состоятся второй год подряд.

- Соревнования по триатлону пройдут в рамках открытия курортного сезона. К нам приедут спортсмены и болельщики из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что особое внимание уделят вопросам безопасности. В том числе и антитеррористической.

Соревнования по триатлону, включают морской заплыв, велогонку и забег. Также отдельно проведут детский и женский забеги.