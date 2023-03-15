В Анапе пройдут соревнования по триатлону. Фото: t.me/anapaofficial

В Анапе пройдут международные соревнования по триатлону 12 и 13 мая. IRONSTAR ANAPA состоятся второй год подряд.

- Соревнования по триатлону пройдут в рамках открытия курортного сезона. К нам приедут спортсмены и болельщики из разных регионов нашей страны и ближнего зарубежья, - сообщил мэр Анапы Василий Швец.

Уточняется, что особое внимание уделят вопросам безопасности. В том числе и антитеррористической.

Соревнования по триатлону, включают морской заплыв, велогонку и забег. Также отдельно проведут детский и женский забеги.