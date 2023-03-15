В Краснодаре на улице Красных Партизан образовалась пробка из-за строительства перехода

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В Краснодаре начали строить подземный переход через Красных Партизан в районе краевой больницы №2. В связи с работами в обе стороны утром 15 марта образовались пробки.

- В город въехать очень сложно, стоим несколько часов, полосы перекрыты, на выезд также машины стоят, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» горожане.

Переход строят по программе «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». Планируется, что его появление разгрузит трассу со светофорами.

Кроме этого, в настоящее время продолжается ремонт улицы Домбайской.