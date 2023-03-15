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НовостиКарта Кубани15 марта 2023 6:04

В Анапе о наркотрафаретах можно сообщить через чат-бот

По адресам выезжают активисты
Мария ЧАЛАЯ
В Анапе продолжают бороться с наркотрафаретами. Фото: t.me/moloddozor.

В Анапе продолжают бороться с наркотрафаретами. Фото: t.me/moloddozor.

В Анапе о наркотрафаретах можно сообщить через чат-бот. Такую разработку придумали активисты из проекта антинаркотических рейдов «Молодежный дозор».

- Теперь направить адрес и фотографию наркотрафарета на домах, заборах и других поверхностях можно в несколько кликов. После получения заявки активисты создают маршруты и выезжают по адресам для оперативного устранения надписей, - сообщили в «Молодежном дозоре».

Уточняется, что проект реализуется при поддержке федерального агентства Росмолодежь.