В Анапе продолжают бороться с наркотрафаретами. Фото: t.me/moloddozor.

В Анапе о наркотрафаретах можно сообщить через чат-бот. Такую разработку придумали активисты из проекта антинаркотических рейдов «Молодежный дозор».

- Теперь направить адрес и фотографию наркотрафарета на домах, заборах и других поверхностях можно в несколько кликов. После получения заявки активисты создают маршруты и выезжают по адресам для оперативного устранения надписей, - сообщили в «Молодежном дозоре».

Уточняется, что проект реализуется при поддержке федерального агентства Росмолодежь.