Вебинары по финансовой грамотности проведут для студентов Кубани

Первые лекции начнутся уже 15 марта. Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Кубани будут проводить вебинары по финансовой грамотности для студентов. Первые лекции начнутся уже 15 марта. Они будут проходить раз в неделю до 26 апреля.

-Грамотно распоряжаться деньгами, верно планировать свои расходы — необходимые качества для студентов. Поэтому активно подключаем молодежь к различным олимпиадам, лекциям и формируем правильное экономическое сознание, – рассказал первый замминистра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего пройдет восемь лекции. На первой встрече студентам расскажут об устройстве современного финрынка и о правильном планировании финансов.