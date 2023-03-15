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НовостиОбщество15 марта 2023 6:15

Вебинары по финансовой грамотности проведут для студентов Кубани

Тематические лекции будут проводить раз в неделю до 26 апреля
Ангелина НАЗАРЧУК
Ангелина НАЗАРЧУК
Первые лекции начнутся уже 15 марта.

Первые лекции начнутся уже 15 марта.

Фото: Дмитрий СТЕШИН

На Кубани будут проводить вебинары по финансовой грамотности для студентов. Первые лекции начнутся уже 15 марта. Они будут проходить раз в неделю до 26 апреля.

-Грамотно распоряжаться деньгами, верно планировать свои расходы — необходимые качества для студентов. Поэтому активно подключаем молодежь к различным олимпиадам, лекциям и формируем правильное экономическое сознание, – рассказал первый замминистра экономики Краснодарского края Игорь Красавин.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, всего пройдет восемь лекции. На первой встрече студентам расскажут об устройстве современного финрынка и о правильном планировании финансов.