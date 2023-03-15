Житель Кубани перевел деньги мошеннику за 800 кг несуществующей клубники

Расследование дела продолжается Фото: Иван МАКЕЕВ

27-летний приезжий из Белгородской области ответит в суде за продажу несуществующей клубники.

- Молодой человек разместил в сети объявление о продаже клубники, не имея товара в наличии. На предложение откликнулся житель Курганинска, он заказавший крупную партию ягод – более 800 кг. А когда перевел деньги, продавец пропал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Следствие установило причастность обвиняемого еще к двум аналогичным фактам мошенничества. Общая сумма ущерба потерпевшим составила около 800 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, молодому человеку грозит шесть лет тюрьмы.