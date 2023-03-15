Сочи назвали одним из самых популярных направлений для путешествий Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сочи назвали одним из самых популярных направлений для поездок на весенние каникулы. Специалисты проанализировали данные бронирований с 24 марта по 2 апреля. Они смотрели только те заказы, в которых был минимум один ребенок.

- В России самым популярным городом оказался Сочи. На курорт приходится 27,5% бронирований. Причем чаще всего туристы выбирают трехзвездочные гостиницы. Москву посетят 23,5% туристов. В столице больше предпочитают останавливаться в четырех звездах, - сообщает OneTwoTrip.

Уточняется, что в Санкт-Петербург весной поедет 17,8% путешественников. В культурной столице большая часть людей бронируют апартаменты и хостелы.

Кроме того, примерно 4% туристов поедут на каникулы в Казань и Калининград.

Список наиболее популярных зарубежных направлений возглавил Пхукет с 12,8 % бронирования. Далее разместился Дубай с долей 10,5 %. На третьей строчке оказался Стамбул с 8,4 процента пользователей.